Mertendorf/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Mertendorf und der Sportring Mücheln ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Dimitrios-Dionisios Weibezahl (SV Mertendorf e.V.) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf kassierte zweimal Gelb (32.). Die Mertendorfer konterten in der 45. Minute. Diesmal war Jonas Taschner der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Konstantin Walter Schmidt/Mertendorf (70.), gefolgt von Yannik Jaskula (Sportring Mücheln) in Minute 75. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Elias Roßner den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mertendorfer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – Sportring Mücheln

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, T. K. Kuballa (65. Roßner), Seyfarth, Schade, Schumann (57. Brandl), Jurke, Mehlig, K. Kuballa, Burkhardt, Weibezahl (32. Schmidt)

Sportring Mücheln: Winkler – Büttner, Hellfayer, Heine (46. Senderak), Kitze, Taschner (63. Bruckauf), Marggraf, Sellung, Putzer, Richter, Jaskula

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (29.), 1:1 Jonas Taschner (45.), 2:1 Konstantin Walter Schmidt (70.), 2:2 Yannik Jaskula (75.), 3:2 Luca Elias Roßner (85.); Zuschauer: 24