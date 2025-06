Weißenfels/MTU. 14:1 (5:1) in Langendorf: Ganze vierzehn Bälle hat die Mannschaft von Heiko Jahn, der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell), am Sonntag im Tor der Gegner aus Bad Kösen untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Domenic Sven Nitzschke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Max Mühling (16.) erzielt wurde.

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) liegt in Minute 16 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Nick Jahn konnte in Minute 19 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Blau-Weiß Bad Kösen. In Minute 24 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Naumburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Zehn mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Naumburger. Spielstand 13:1 für den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 18

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Mühling den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 14:1 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) – SG Blau-Weiß Bad Kösen

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Nitzschke, Ostermann, Halbauer (60. Dosdal), Mühling, N. Jahn, Damerau, Joch, N. Jahn

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Chemnitz – Apostel, Vogel, Proske, Reichelt, Jauch, Rohloff, Schäler, Mylius

Tore: 1:0 Domenic Sven Nitzschke (2.), 2:0 Max Mühling (16.), 3:0 Nick Jahn (19.), 3:1 Louis Apostel (24.), 4:1 Nils Jahn (26.), 5:1 Max Mühling (41.), 6:1 Max Mühling (46.), 7:1 Nils Jahn (61.), 8:1 Max Mühling (65.), 9:1 Nils Jahn (71.), 10:1 Max Mühling (74.), 11:1 Jamal Abdul Malik Dosdal (76.), 12:1 Max Mühling (77.), 13:1 Nick Jahn (83.), 14:1 Max Mühling (90.); Schiedsrichter: Justin Domenik Brauer (Hohenmölsen); Zuschauer: 50