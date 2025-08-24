Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimbonus half der TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den 1. FC Zeitz geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Wörmlitz-Böllberg und Zeitz ist mit einer klaren 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal 13 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Leon Thäle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zeitzer legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 49: Zeitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Emir Redzhebov, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (65.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Zeitz wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – 1. FC Zeitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Hajrizaj, Schulze, Abo Zamr (31. Reso), Funke, Löbel, Redzhebov, Ölmez, Moussa Diop, Ouedraogo

1. FC Zeitz: Pechmann – Rothe, Rieger, Schubert, Reiche, Rolke (61. Brausch), Michel (56. Schröter), Thäle (61. Flesch), Felgenträger, Medovkin (74. Müller), Kämpfe

Tore: 0:1 Leon Thäle (13.), 0:2 Lennie Kämpfe (30.), 0:3 Lennie Kämpfe (49.), 1:3 Emir Redzhebov (65.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30