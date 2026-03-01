Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte das Team des SV Großgräfendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. 6:0 (4:0) in Großgräfendorf: Ganze sechs Bälle hat das Team von Maik Heinel, der SV Großgräfendorf, am Sonntag im Tor der Gegner aus Lützen untergebracht.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf in Minute 24 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Darren Marggraf (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 6:0 verließen die Lauchstädter den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Uhlmann, Werner, Weniger, Henze (63. Marggraf), Ernst, Wolf (63. Zänker), Geier (74. Lautenschläger), Meyer (83. Hofmann)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Weiß, Burau, Putzer, Hristov, Pretzsch, Neidhold (23. Tober), Nadolny

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30