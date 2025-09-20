Der 1. FC Zeitz sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:4).

Nach nur 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

1:1 im Duell zwischen 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf – 19. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Lauchstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jonas Henze versenkte den Ball in Spielminute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in der 38. Minute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zeitzer zu entscheiden (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Müller, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Thäle (30. Flesch), Brausch (24. Eckardt), Medovkin, Rolke, Rieger, Rothe, Kämpfe

SV Großgräfendorf: Deubel – Meyer (30. Goldschmidt), Uhlmann (57. Wolf), Henze, Bunzel (84. Lautenschläger), Weniger, Hofmann, Geier, Tietze, Werner, Ernst

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35