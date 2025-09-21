Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

VfL Halle 96 Kopf an Kopf mit VfB Empor Glauchau – 1:1 in Minute 58

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Schon zwei Spielminuten später konnte Marian Albustin (Glauchau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Glauchau erzielen (90.). Die Hallenser sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Cabral, Kurti (66. Dierichen), Hüttig, Oikonomidis (81. Emmerich), Racine, Bölke, Pessel, Marks, Haese

VfB Empor Glauchau: Reissig – Riesen, Albustin, Anger, Mende (66. Bochmann), Mack (80. Bernert), Sieber, Ullmann, Hähnel, Börner (75. Bernhardt), Hertel (66. Degel)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107