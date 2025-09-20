Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Schkopau/MTU. Die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 13:3 (9:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Trisch den Ball ins Netz (7.).

Dann waren die zurückliegenden Weißenfelser dran: Jil Rößler schoss und traf in der 21. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Schkopauer zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:1 aus. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in Spielminute 59. Trisch schoss und traf in Minute 63 ein weiteres Mal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka traf in der 73. Minute. Anton Mauder traf in der 83. Spielminute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Unmittelbar darauf gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Schkopauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Mehlhose (57. Eska), Ofiara (45. Mauder), Seifert, Querfeld, Lizon, Eckert, Harmatha, Bültermann, Trisch, Voigt (45. Schumacher)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Konietzka, Gontscharow, Vorwerk, Kanietzka, Heil, (45. Pydde), Ostermann (30. Petersen), Panser, Linke, Rößler

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30