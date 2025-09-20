Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die Reds gewinnen auch das Derby gegen Everton und feiern damit schon den fünften Sieg im fünften Premier-League-Spiel.

Liverpool - Der FC Liverpool hat im fünften Spiel der Premier-League-Saison den fünften Sieg gefeiert. Die Reds setzten sich im prestigeträchtigen Merseyside-Derby gegen den FC Everton mit 2:1 (2:0) durch. Der ehemalige Bayern-Profi Ryan Gravenberch (10. Minute) und der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (29.) erzielten die Tore für den englischen Meister, für den Nationalspieler Florian Wirtz erst nach einer Stunde zum Einsatz kam.

Gravenberch mit Traumtor

Liverpool dominierte die Partie in Anfield über weite Strecken, spielte aber vor allem in der ersten Hälfte furios auf. Gravenberch brachte die Gastgeber nach Vorlage von Mohamed Salah mit einem Traumtor aus dem Lauf in Führung. Ekitiké erhöhte nach einer halben Stunde nach Vorarbeit von Gravenberch auf 2:0.

Nachdem Liverpool das Geschehen in der ersten Halbzeit noch kontrolliert hatte, ließ das Team von Trainer Arne Slot in der zweiten Halbzeit etwas nach, wodurch Everton besser ins Spiel fand. In der 58. Minute gelang Idrissa Gueye mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel der Anschlusstreffer für die Gäste.

Chancen auf beiden Seiten

Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten – durch den eingewechselten Wirtz und die früheren Leipziger Dominik Szoboszlai und Ibrahima Konaté für Liverpool, durch Jack Grealish und Iliman Ndiaye für Everton – blieb es beim knappen, aber verdienten Heimsieg für die Reds, die ihre Tabellenführung vorerst auf sechs Punkte ausbauten.