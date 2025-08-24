Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Mertendorf.

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg holt sich knappen Sieg gegen SV Mertendorf mit 1:0

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 haben 41 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und dem SV Mertendorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Naumburg. In allerletzter Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Weibezahl (40. Boltze), Schade, Schumann, Burkhardt (67. Pöhlandt), Roßner, Schmidt, Bakhet, Kusch, Seyfarth, Mehlig

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41