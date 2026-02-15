Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:18 (0:8) verließ die SG Langendorf/Zorbau (Flex) an diesem Wochenende den SportplatzPl.2. Der 1. FC Zeitz fuhr siegreich nach Hause.

Zorbau/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Andreas Hauck hat am Sonntag vor 10 Zuschauern auf dem SportplatzPl.2 ganze achtzehn Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:18 (0:8).

Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zeitzer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (20.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 zurück – Minute 20

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Meißner im gegnerischen Tor. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:18 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Konietzka, Kanietzka, Rödel, Vorwerk, Panser, Böttger (32. Sittner), Rößler, Linke, (78. Richter)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Schubert (38. Nerea), Rieger, Reiche (32. Abdullahi Hassan), Medovkin, Müller, Michel, Rothe, Kämpfe, Schröter (38. Thäle)

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10