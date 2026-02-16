Die 0:4-Klatsche bei Atlético Madrid hat beim FC Barcelona offenbar Spuren hinterlassen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick kassiert auch im Titelrennen in der spanischen Liga einen Rückschlag.

Girona - Der FC Barcelona hat sich nach der 0:4-Pokalpleite bei Atlético Madrid auch in der spanischen Liga einen Ausrutscher geleistet. Das Team von Trainer Hansi Flick musste sich auswärts dem FC Girona mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und verlor die Tabellenführung an Real Madrid. Der Erzrivale, der am Samstag 4:1 gegen San Sebastián gewann, hat nun zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Pau Cubarsí (59. Minute) hatte Barça zwar in Führung gebracht, doch Thomas Lemar gelang nur zwei Minuten später der Ausgleich für die Gastgeber. Kurz vor Schluss schockte Fran Beltran (87.) den Favoriten mit dem Tor zum 2:1. Die späte Rote Karte für Girona-Profi Joel Roca (90.+9) änderte nichts mehr am Ergebnis.

Yamal vergibt vom Punkt

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Barcelonas Superstar Lamine Yamal beim Stand von 0:0 einen Elfmeter verschossen (45.+3). Die angestrebte kleine Wiedergutmachung für das 0:4 bei Atlético Madrid im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokalwettbewerbs misslang dem Flick-Team gründlich.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, der im Winter von Barça an Girona ausgeliehen wurde, konnte verletzungsbedingt nicht spielen. Der 33-Jährige wird nach seiner Operation wegen einer Oberschenkelverletzung noch länger fehlen und muss auch um seine WM-Teilnahme bangen.