Am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich die SG Spergau vor 87 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau freuen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Philipp Holenstein vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 13 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Leunaer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Spieler Nummer 18 der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 18

67. Minute: SG Spergau in Führung dank Doppelpack von – 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (69.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Leunaer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SG Spergau: –

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Griese, Weinkauf, Schäffer, Trapp, Leipelt, Müller, Esteraki, Rudloff, Jakob

Tore: 1:0 (45.), 2:0 (67.), 3:0 (69.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 87