Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Sonntag haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:4 (3:1).

Nach lediglich 20 Minuten schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

Dann konnte Mücheln einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Lennert Damian Büttner traf in der 43. Minute ein weiteres Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Gefährlich wurde es für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Taylor Kitze versenkte den Ball in der 70. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze traf in der 75. Spielminute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). 4:4. Die Müchelner schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Ehret versenkte den Ball in der 84. Minute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Niklas Richter, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Marggraf (60. Bruckauf), Senderak, Ehret, Büttner, Heine, Reinboth, Richter, Schiek, Jaskula, Kitze

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Reso, Moussa Diop, Ouedraogo, Redzhebov, Hajrizaj, Funke, Ölmez (88. Haase), Schulze

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35