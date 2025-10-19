Die Premiere für die Interimstrainer Pascal Ibold und Petrik Sander beim 1. FC Magdeburg endete mit dem ersten Punktgewinn für den FCM seit August. Torlos endete die Partie gegen den SV Darmstadt.

Darmstadt. – Das Ziel war für den 1. FC Magdeburg klar: Die Negativspirale durchbrechen, am besten bereits beim Zweitliga-Spiel gegen den SV Darmstadt. Es war das erste Spiel seit der Entlassung von Markus Fiedler als Cheftrainer.

Die Interimstrainer Pascal Ibold und Petrik Sander stellten für ihr erstes Spiel an der Seitenlinie bei den Profis im Vergleich zum vorigen Spiel Falko Michel und Philipp Hercher für Silas Gnaka und Rayan Ghrieb in die Startelf.

1. FC Magdeburg holt einen Punkt in Darmstadt

In der ersten Hälfte machte vor allem der FCM das Spiel. Die gefährlicheren Chancen hatten aber die Gastgeber aus Darmstadt, die enorm hoch pressten und die Magdeburger zu Fehlern zwang. Gegen Ende der ersten Spielhälfte erhöhte der FCM den Druck, spielte sich Einschussmöglichkeiten heraus, brachten den Ball aber nicht über die Torlinie.

Die beste Chance im ersten Durchgang erspielte sich Nick Hornby, der nach einer Umschaltaktion aus 17 Metern abschloss und nur knapp links am Tor vorbeischoss.

FCM gegen Darmstadt: Kopfball des FCM-Stürmers geht über das Tor

Nach Wiederanpfiff holten die Gäste einige gute Standard-Möglichkeiten heraus. Nutzen konnten sie diese allerdings nicht. Die Darmstädter verteidigten konzentriert und leidenschaftlich.

Auf eine Doppelchance der Darmstädter (63.) folgte die bis dahin beste Chance für den FCM durch Alexander Ahl-Holmström. Der Schwede wurde ideal durch eine Flanke von Laurin Ulrich bedient, doch der Kopfball des Stürmers ging nur knapp über die Latte ins Aus.

Den Zuschauern präsentierte sich vor allem ein von kleinen Fouls und viel Mittelfeldgeplänkel gezeichnetes Spiel. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend. Darmstadts Sergio Lopez musste dann nach einem Kopftreffer gegen Alexander Nollenberger in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

FCM spielt 0:0 gegen SV Darmstadt

Anschließend konzentrierten sich die Darmstädter aufs Verteidigen und klärten einen Ball nach dem nächsten. Magdeburg rannte in Überzahl an, schaffte es aber nicht zu treffen.

Damit bleibt der 1. FCM auch im fünften Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Aber für die Magdeburger ist es der erste Punktgewinn seit dem 2. Spieltag.