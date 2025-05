Der SV Mertendorf hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen den SC Naumburg mit 1:4 (0:1).

Mertendorf/MTU. Vor 37 Zuschauern hat sich das Team von Michael Schöppe mit 1:4 (0:1) gegen Naumburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Avan Shekhani das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf steckte zweimal Gelb ein (18.). Die Naumburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonathan Schmidt der Torschütze (59.).

SV Mertendorf liegt 0:2 im Rückstand – 59. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Mertendorf. In Minute 72 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Mathias Werner traf für Naumburg in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte noch einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Junior Moussa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Boltze (55. Roßner), Schade, Weibezahl, Schmidt (72. Stolze), Jurke, Seyfarth (11. Rauchbach), Kuballa (46. Brandl), Mehlig, Burkhardt

SC Naumburg: Klieber – Heinze, Götze (34. Sperber), Ndeve, Ringleben, Schätz (46. Hartmann), Mahi, Werner, Moussa, Shekhani (76. Tsymokh), Schmidt

Tore: 0:1 Avan Shekhani (10.), 0:2 Jonathan Schmidt (59.), 1:2 Jason Jurke (72.), 1:3 Mathias Werner (75.), 1:4 Junior Moussa (88.); Schiedsrichter: Benjamin Peter Ahlers (Weißenfels); Zuschauer: 37