Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 25 Zuschauern gewann das Team 12:0 (6:0).

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Samstag dem Rivalen aus Langendorf/Zorbau überlegene zwölf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 12:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Nach nur zwölf Minuten schoss Jason Jurke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Elias Roßner den Ball ins Netz (20.).

Minute 20: SV Mertendorf mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Roßner traf in Minute 26, Jurke in Minute 32, Roßner in Minute 35, Emil Burkhardt in Minute 40, Dimitrios-Dionisios Weibezahl in Minute 48 und Roßner in Minute 79. Spielstand 11:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Konstantin Walter Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mertendorfer aber nicht mehr einholen. Die Mertendorfer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Jurke, Mehlig, Schumann (46. Weibezahl), Burkhardt, Kuballa (36. Stolze), Roßner (55. Bakhet), Schmidt, Seyfarth, Schade

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Petersen, Vorwerk, Keil, Kujat, (62. Richter), Böttger, Rößler, Linke, Pydde (26. Sittner), Panser

Tore: 1:0 Jason Jurke (12.), 2:0 Luca Elias Roßner (20.), 3:0 Luca Elias Roßner (26.), 4:0 Jason Jurke (32.), 5:0 Luca Elias Roßner (35.), 6:0 Emil Burkhardt (40.), 7:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (48.), 8:0 Luca Elias Roßner (51.), 9:0 Emil Burkhardt (59.), 10:0 Wael Bakhet (66.), 11:0 Anton Kusch (79.), 12:0 Konstantin Walter Schmidt (90.); Schiedsrichter: Mathias Kruse (Zeitz); Zuschauer: 25