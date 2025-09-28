Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Gastgeber JSG Mittelelbe gegen die TSG Grün-Weiß Möser ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Burg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser. 36 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niegripp. Alles in allem acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Pasedag, Hensel (32. Opitz), B. Tuchen, P. Tuchen (46. Fraaß), Maltritz, L. Schmidt, Kunze (46. Wendler), Abagat (58. Müller), Rudolph, Grunewald (75. Endert)

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Drobysh (65. Rogge), Helbig, Hübner (41. Müller), Rudolf (46. Gerbig), Thiele, Kliemann, Schilf (77. Schlaizer), Spanka, Gonsior, Farkas

; Zuschauer: 36