Ergebnis 6. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser
Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Gastgeber JSG Mittelelbe gegen die TSG Grün-Weiß Möser ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Burg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser. 36 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niegripp. Alles in allem acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Burg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser
JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Pasedag, Hensel (32. Opitz), B. Tuchen, P. Tuchen (46. Fraaß), Maltritz, L. Schmidt, Kunze (46. Wendler), Abagat (58. Müller), Rudolph, Grunewald (75. Endert)
TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Drobysh (65. Rogge), Helbig, Hübner (41. Müller), Rudolf (46. Gerbig), Thiele, Kliemann, Schilf (77. Schlaizer), Spanka, Gonsior, Farkas
; Zuschauer: 36