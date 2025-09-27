Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die Union 1861 Schönebeck einfahren. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 12:2 (4:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Fynn-Luca Wagner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Die Welsleber bauten ihren Vorsprung erneut aus. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 63. Minute, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 verließen die Welsleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Hellige, Raschek, Richter, Tugendheim, Al-Alwan, Marx, Löbel, Wagner

Union 1861 Schönebeck: – Michaelis, Helmel, Schöne, Staufenbiel, Kenfouo Songong, Boese, Heise, Köhler

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40