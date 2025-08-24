Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Heimverein Möckeraner Turnverein gegen die JSG Preussen Magdeburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.

In Minute 19 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Ivan Chornobay (24.) erzielt wurde.

24. Minute: Möckeraner Turnverein liegt mit 2:0 vorne

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kittler (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Der Möckeraner Turnverein hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Kollek, Chornobay, Thunert, Otte, Herrmann, Paulo, Alshaman (70. Alalo), Ehret, Sidibe, Kulms

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – (46. Tuchen), Nolte, Kittler, Göricke, Kopke (46. Klatt), Heyer, Zellner (53. Ritter), Haloum (67. Stodolka), Wolf, Hahn

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25