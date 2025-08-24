Ergebnis 2. Spieltag 2:2 – Möckeraner Turnverein und JSG Preussen Magdeburg trennen sich remis
Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Heimverein Möckeraner Turnverein gegen die JSG Preussen Magdeburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.
Möckern/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.
In Minute 19 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Ivan Chornobay (24.) erzielt wurde.
24. Minute: Möckeraner Turnverein liegt mit 2:0 vorne
JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr
- Austragungsort: Möckern
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 2
34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kittler (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Der Möckeraner Turnverein hat sich somit Platz neun gesichert.
Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg
Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Kollek, Chornobay, Thunert, Otte, Herrmann, Paulo, Alshaman (70. Alalo), Ehret, Sidibe, Kulms
JSG Preussen Magdeburg: Schulze – (46. Tuchen), Nolte, Kittler, Göricke, Kopke (46. Klatt), Heyer, Zellner (53. Ritter), Haloum (67. Stodolka), Wolf, Hahn
Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25