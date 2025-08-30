Für den FSV Barleben 1911 e. V. endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Barleben/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der VfB Merseburg am Samstag 2:3 (0:3) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Eric Steven Nicodemus für Merseburg traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Danny Wagner den Ball ins Netz (14.).

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück – 14. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Zander, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs, Priese (75. P. Hauer), Zander, M. Hauer, Röhl, Eichholz (16. Wasylyk), Von Der Gönne (61. Klajdi), Potyka (46. Schäfer), Gruner, Jespersen (46. Lohse)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Wagner, Wagner, Taubert, Knerler, Frühauf (68. Hillemann), Arndt, Berndt, Nicodemus (68. Bierschenk), Friedrich, Dähne (75. Erovic)

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94