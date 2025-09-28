Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Spiel gegen den SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (25.).

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Möckeraner Turnverein kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Kledis Berisha den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kulms, Kharchenko, Sidibe, Chornobay (60. Alalo), Ehret, Herrmann, Kollek, J. K. Ott, Otte, Thunert

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Chwoika, Diener, Abou Rawash (46. Mohammed), Berisha, Thürnagel, Michalek, Ahmed, Ellebrecht, Kreuter, Truong

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14