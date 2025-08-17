Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 5:5 (2:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 5:5 (2:2) getrennt.

In Minute 15 schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Hassan Abdi Abdiwahaab den Ball ins Netz (30.).

Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

1:1. Die Union 1861 Schönebeck e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Lukas Helmel schoss und traf in der 40. Minute noch einmal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tristan Schöne traf in Spielminute 68. Unentschieden. Der Roter Stern Sudenburg e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel schoss und traf in der 88. Spielminute noch einmal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj, Abdiwahaab, Zen Al Abeden, Richter, Elze, Fasou, Moukadamou, Thapa, Alkhalaf

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Schulze, Meinecke, Tromski, Böhm, Wölfer, Boese, Schöne, Lohre, Helmel

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36