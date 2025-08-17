Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem haushohen Endstand von 0:6 (0:3) verließ die JSG Preussen Magdeburg an diesem Wochenende den Sportplatz Bodestraße Pl.1. Der SV Arminia Magdeburg II fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Die 40 Zuschauer auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Preussen Magdeburg ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (34.).

JSG Preussen Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 34

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Michalek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 zu erweitern (75.). In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Stodolka (23. Haloum), Filluhn, Göricke (30. Ritter), Nolte, Tuchen, Kopke, Wolf, Klatt, Steer, Kittler

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed (54. Michalek), Chwoika, Lang, Berisha, Schütz, Diener (61. Abou Rawash), Kreuter (74. Ellebrecht), Krühne-Ploetz, Thürnagel, Truong (61. Mohammed)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40