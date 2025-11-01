Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Samstag setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem überragenden 9:0 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. Neunmal hat der MTV 1887 Welsleben am Samstag gegen die Gegner aus Möckeraner eingenetzt. 9:0 (4:0) für die Welsleber.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Hamud Al-Alwan für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Al-Alwan den Ball ins Netz (5.).

Minute 5: MTV 1887 Welsleben vorne dank Doppelpack von Hamud Al-Alwan – 2:0

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Tugendheim den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Welsleber gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – Holm, N. Brych, Niemann, Löbel, F. Brych, Tugendheim, Hellige, Al-Alwan, Raschek, Filax

Möckeraner Turnverein: Bunde – Alalo, Sidibe, Otte, Herrmann, Ott, Ehret, Otte, Thunert, Alshaman

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40