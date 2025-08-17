Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen die Union 1861 Schönebeck ein 5:5 (2:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:5 (2:2).

Lukas Helmel traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hassan Abdi Abdiwahaab den Ball ins Netz (30.).

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – Minute 30

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Schönebecker legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lukas Helmel traf in Minute 40 noch einmal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 68. Minute. 3:3. Die Berliner revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel versenkte den Ball in Minute 88 noch einmal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Schon fünf Minuten darauf konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Fasou, Alkhalaf, Richter, Aaraj, Abdiwahaab, Moukadamou, Elze, Thapa

Union 1861 Schönebeck: – Schöne, Helmel, Meinecke, Staufenbiel, Boese, Lohre, Tromski, Böhm, Wölfer, Schulze

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36