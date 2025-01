In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der MSC Preussen/ Roter Stern am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben und ging 2:8 (2:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der MSC Preussen/ Roter Stern und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (2:4).

Bereits kurz nach Kick-Off schoss Alireza Noori das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSC Preussen/ Roter Stern steckte einmal Gelb ein (27.). Die Oscherslebener konterten in der 33. Spielminute. Diesmal war Ammar Mohieddin der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 33 MSC Preussen/ Roter Stern auf Augenhöhe mit NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – 1:1

1:1. Die Oscherslebener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Levi Räke traf in der 35. Minute. So einfach ließen sich die Magdeburger aber nicht abhängen. Marlon Sebastian Seitz schoss und traf in der 38. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Oscherslebener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Noah Maximilian Jülich verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 50., 72., 80.). Spielstand 7:2 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der MSC Preussen/ Roter Stern steckte noch einmal Gelb ein.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Robin Manegold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:8 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen/ Roter Stern – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

MSC Preussen/ Roter Stern: Koch – M. S. Seitz, Göricke (7. Khan), Fischer, Aumüller, Alkhalaf, L. Schulz, L. Schulz, M. S. Seitz (68. Schultz), Mohieddin (60. Zellner), Wolf

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Mohamadi (84. Masoomi), Jülich (46. Jülich), Räke (64. Manegold), Niebuhr, Okunowski, Noori (65. Alsatuf), Kegel, Mohr (77. Wolff), Welz, Bindseil

Tore: 0:1 Alireza Noori (3.), 1:1 Ammar Mohieddin (33.), 1:2 Levi Räke (35.), 2:2 Marlon Sebastian Seitz (38.), 2:3 Noah Maximilian Jülich (40.), 2:4 Danial Mohamadi (45.), 2:5 Benjamin Welz (50.), 2:6 Benjamin Welz (72.), 2:7 Danial Mohamadi (80.), 2:8 Robin Manegold (85.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Zuschauer: 31