Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am vergangenen Sonntag war die JSG Preussen Magdeburg gegenüber dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben machtlos und wurde mit 2:4 (2:2) vom Platz gefegt.

JSG Preussen Magdeburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Philipp Schröder (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wanzleber konterten in der 31. Spielminute. Diesmal war Tillmann Franz Filluhn der Torschütze.

Minute 31 JSG Preussen Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Die Partie blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tyler Stockmann (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:2 gingen die Wanzleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Tuchen, Heyer, Hahn (63. Stodolka), Filluhn, Kittler, Klatt, Willgeroth, Kopke, Steer (39. Reischke), Göricke

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Voigt, Kocaoglu, Camin, Schröder, Lemus, Pluntke, Fähse, Robra, Köchy, Stockmann

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28