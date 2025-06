Einen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den MTV 1887 Welsleben heimste der Magdeburger SV Börde am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MTV 1887 Welsleben haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:3 (2:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Magdeburg noch einmal treffen: In der zweiten Minute wurde das zweite Torerzielt – wieder durch Blümel.

Tor Nummer drei schoss Tristan Marx für Welsleben (45.+2.). Es blieb spannend. Phil Hugo Tugendheim traf für Welsleben (47). Liam Luca Begest traf für Magdeburg (68). Benny Pascal Blümel netzte für Magdeburg ein (90.). Spielstand 4:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 18

Nur vier Spielminuten darauf konnte Louis Pascal Bernau (Welsleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+6). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MTV 1887 Welsleben

Magdeburger SV Börde: Heide – Neshau (34. Lampe), Gallert, Petschke (46. Bittmann), Jahn, Sievers (90. Rohde), Blümel, Begest, Schulze (50. Dunkel), Naumann, Schuster

MTV 1887 Welsleben: Neubert (46. Koch) – Brych (37. Raschek), Wagner, Brych (37. Filax), Marx, Tugendheim (83. Mackus), Hellige, Löbel, Al-Alwan (80. Bernau), Richter, Gloria

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (4.), 2:0 Benny Pascal Blümel (45.+2), 2:1 Tristan Marx (45.+2), 2:2 Phil Hugo Tugendheim (47.), 3:2 Liam Luca Begest (68.), 4:2 Benny Pascal Blümel (90.+2), 4:3 Louis Pascal Bernau (90.+6); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Assistenten: Valentin Ochel, Andreas Härtel; Zuschauer: 120