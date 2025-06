Trotz Problemen in der linken Schulter war Gisli Kristjansson beim Final4 der Champions League in Köln dabei - und hatte auch einen Riesenanteil daran, dass die Magdeburger wie vor zwei Jahren den Pokal holten. Er selbst wiederholte auch die Wahl zum MVP des Wochenendes.

Köln - Irgendwann werden die Enkel von Gisli Kristjansson staunend zuhören, wenn der Opa die Geschichte seiner Comebacks beim Final4-Turnier in Köln erzählt. Erst einmal die von 2023, als er sich im Halbfinale gegen Barcelona (40:39 n.S.) die rechte Schulter ausgekugelt hatte – und am Tag danach im Finale gegen Kielce (30:29 n.V.) zur großen Überraschung wieder dabei war und das Spiel sogar prägte. „Ich mag solche Geschichten im Sport und bekomme da auch Gänsehaut. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass sich so etwas wiederholt“, hatte Trainer Bennet Wiegert am Vortag des aktuellen Halbfinales erklärt. Allerdings wusste er da schon, dass der Isländer trotz seiner erneuten Schulterverletzung auf jeden Fall spielen kann und sich 2025 Geschichte durchaus wiederholt.