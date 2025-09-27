Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am vergangenen Samstag war der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde mit 2:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Mohamad Alzayat traf für den Roter Stern Sudenburg e.V. in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Alali Zen Al Abeden (28.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Schröder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Wanzleber aber nicht mehr einholen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Gawrosch, Köchy, Baier, Stockmann, Camin, Voigt, Schröder, Müller, Pluntke, Robra

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Alzayat, Elze, Abdiwahaab, Thapa, Alkhalaf, Aaraj, Kuhlmey

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22