Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 20 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II freuen.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

Minute 82: SV Union Heyrothsberge baut Führung auf 2:0 aus

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg II musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Schneider, Ziemann, Slodowski (13. Hobohm), Ursu (87. Irps), Hrachowitz (77. Felter), Hanke, Montag, Wehnert (81. Wagner), Skrzypszok, Karmrodt

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Kreuter, Abou Rawash, Diener (46. Krühne-Ploetz), Mohammed (46. Osterloh), Berisha, Ahmed, Lang, Ellebrecht, Thürnagel (46. Truong), Chwoika

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20