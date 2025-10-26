Die SV Union Heyrothsberge errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 20 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 82

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hanke, Schneider, Ursu (87. Irps), Montag, Karmrodt, Skrzypszok, Slodowski (13. Hobohm), Hrachowitz (77. Felter), Wehnert (81. Wagner), Ziemann

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Abou Rawash, Kreuter, Ahmed, Diener (46. Krühne-Ploetz), Berisha, Thürnagel (46. Truong), Mohammed (46. Osterloh), Lang, Chwoika, Ellebrecht

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20