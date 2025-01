Magdeburg/MTU. Magdeburg-Neustadt – Olvenstedt: Nachdem der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Jonas Finn Arm traf für den Germania Olvenstedt e.V. in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Lucas-Maik Henfler erzielt.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und Germania Olvenstedt – 1:1 in Minute 35

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Faisal Alali Alhamad konnte seinem Team in Minute 60 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 4

In der 79. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Germania Olvenstedt e.V. steckte einmal Gelb ein. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Frost.

In der allerletzten Minute konnte Alali Alhamad (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Germania Olvenstedt

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Winzerling – Hajadmir, Bukher, Osman, Wiegel, Henfler, Alali Alhamad, Berger, Khiro, Schlicht, Henneberg

Germania Olvenstedt: Schade – Wesemann, Kaschezky, Kuhlmey, Arm, Zibart, Waldmann (33. Bagrovski), Golde, Beinhoff, Liebsch, Mustafa

Tore: 0:1 Jonas Finn Arm (15.), 1:1 Lucas-Maik Henfler (35.), 2:1 Faisal Alali Alhamad (60.), 3:1 Faisal Alali Alhamad (90.); Schiedsrichter: Memis Ozcan (Haldensleben); Zuschauer: 30