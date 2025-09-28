Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Chris Thiede erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Rosenheinrich (Nietleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Ruß, Krüger, Thiede, Störmer, Siebert, Schmidt (35. Kinkal), Theuring (46. Geier), Brach (10. Zabel), Valentin, Härzer

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich, Seidel, Thiele (23. Tröger), Schütze, Preuß, Schröder, Ruppe, Wonnay, Neutag, Wendt (70. Alali)

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35