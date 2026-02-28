Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Fans mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) verabschieden musste.

Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Samstag 3:6 (1:1) getrennt.

Elias Valentin (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Gordon Kindeleit der Torschütze (30.).

1:1. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Mansfelder aber nicht unterkriegen. Jason Sturm schoss und traf in der 66. Minute. Eine echte Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Valentin schoss und traf in der 73. Minute noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer schafften es, nochmal zu erhöhen. Till Krüger traf in der 87. Spielminute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Julius Randhahn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth (62. Vondran), Schinke (90. Beutler), Kindeleit, Apelt, Sturm, Gießler, Randhahn, Kaiser (62. Thomas)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger (88. Schmidt), Thiede (35. Theuring), Siebert (50. Brach), Valentin, Hattwig, Ruß (60. Zabel), Störmer, Schaibler

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44