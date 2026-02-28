Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 91 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt geschlagen geben musste.

Grimma/MTU. Vor 91 Zuschauern hat sich das Team von Marcus Dörfer mit 0:3 (0:1) gegen Halberstadt geschlagen geben müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Manuel Rost, als Edhem Hujdurovic für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Heinrich den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Grimma liegt 0:2 zurück – Minute 52

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Grzega, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (73.). In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Vogel, Pistol, Spreitzer, Kind, Tröger, Werner, Katzenberger, Janz, Mattheus, Rieger (75. Schulze)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Hujdurovic, Rust, Heinrich, Zeidler, Stobbe, Kohn, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Grzega (84. Arnold), Boateng (70. Huber)

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91