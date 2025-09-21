Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der Reideburger SV vor 36 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag 6:3 (2:2) getrennt.

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

12. Minute Reideburger SV gleichauf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte nochmal nach und erkämpfte sich die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe versenkte den Ball in Minute 24. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Minute. 2:2. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Azad Yildiz schoss und traf in Spielminute 53. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser schoss und traf in der 59. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu erweitern (89.). Der Reideburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Scholz (43. Reiss), Henze (28. Drüppel), Köhler, Gläser, Mücke, (63. Bismark), Frerichs, Stelzner

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Yildiz, Barrot, Sharka, Ahmadi (46. Hein), Onoharigho, Efionayi Efe, Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36