National ist Wisla Plock bereits an Kielce vorbeigezogen. Nun möchte der polnische Meister auch in der Champions League auf sich aufmerksam machen. Das Ziel ist die erstmalige Qualifikation für das Final4 in Köln.

Gergö Fazekas und Wisla Plock ließen sich von RK Zagreb nicht aufhalten.

Plock/Magdeburg - Am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) kommt es in der Champions League zum aktuellen Topspiel der Gruppe B. Der SC Magdeburg empfängt mit Wisla Plock die einzige Mannschaft der Gruppe, die ebenfalls ihre beiden Auftaktspiele gewinnen konnte. Und der polnische Meister möchte gegen die Grün-Roten für das nächste Ausrufezeichen sorgen.