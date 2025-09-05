Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem überzeugenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Spiel mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Freitag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 7:3 (3:1).

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team konnte weiter vorlegen und erkämpfte sich die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede traf in der 50. Minute. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Markou schoss und traf in der 75. Spielminute noch einmal. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede versenkte den Ball in der 75. Spielminute zum zweiten Mal. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel schoss und traf in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als John Beese den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:3 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden. Die Eisleber sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Engel, Rische (46. Neugebauer), Markou (80. Al Khalaif), Schmidt, Wiegand (46. Raman), Fischer (46. Blümel), Knieriem (46. Dubova), Ebert, Beese, Haase

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Valentin, Siebert, Hattwig, Theuring (46. Thiede), Röhr (5. Ruß), Krüger, Brach (46. Ebert), Härzer, Geier, Schmidt (46. Kinkal)

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89