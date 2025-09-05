Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:3 (3:1) wider.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Freitag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 7:3 (3:1).

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte einmal Gelb (23.). Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

1:1 im Duell zwischen MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 26. Minute

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Eisleben erspielte sich die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede traf in der 50. Minute. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Markou versenkte den Ball in Minute 75 noch einmal. So einfach ließen sich die JSGer aber nicht unterkriegen. Chris Thiede schoss und traf in Minute 75 ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel versenkte den Ball in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte noch einmal Gelb ein. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur zwei Spielminuten später konnte John Beese (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 7:3 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Knieriem (46. Dubova), Fischer (46. Blümel), Markou (80. Al Khalaif), Beese, Wiegand (46. Raman), Haase, Engel, Schmidt, Ebert, Rische (46. Neugebauer)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Röhr (5. Ruß), Härzer, Valentin, Geier, Hattwig, Krüger, Schmidt (46. Kinkal), Theuring (46. Thiede), Brach (46. Ebert), Siebert

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89