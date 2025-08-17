Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem haushohen Endstand von 0:6 (0:3) verließ die JSG Mansfelder Grund am Sonntag den Sportplatz- Platz 2. Die JSG Halle Nord fuhr siegreich nach Hause.

Helbra/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Ronny Kühne hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze sechs Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Niklas Simmert für JSG traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 27 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Simmert.

Minute 27: JSG Mansfelder Grund 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Machatsch im gegnerischen Tor. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Robin Enrico Theibach (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die JSG Mansfelder Grund rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Göbel (70. Hofmann), Apel, Lange (62. Renner), Rothe, Zeuch, Weißenborn, Lischka, Jalowietzki, Wilfling (62. Peuckert), Schlolaut

JSG Halle Nord: Wendler – Renner, Hufenreiter (46. Heumann), Machatsch, Wiesen (27. Prinz), Dreier, Theibach (83. Hapke), Renneberg, Richter, Marks, Simmert (76. Meisterknecht)

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40