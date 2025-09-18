Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 45 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Sean-Anthony Apelt für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Apelt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Sean-Anthony Apelt kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 48. Minute

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian-Elias Pötzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (69.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Metzler, Meisel, Pötzsch, Rötzschke, Winter, Elsner, Eitner, Apelt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Kappen, Rosenheinrich, Neutag, Silber, Möhwald, Preuß, Blautzik

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45