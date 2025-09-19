Der SC Magdeburg hat mit einem 22:21 den Niederlagen-Fluch in Barcelona gestoppt. Großen Anteil daran hatte Torwart Sergey Hernandez, der nach dem Spiel auch das Rätsel um den in der Schlusssekunde von den Gastgebern verworfenem Siebenmeter auflöste.

Sergey Hernandez konnte auch in Barcelona die Fäuste ballen und hatte am Sieg seines SCM einen Riesenanteil.

Magdeburg/Barcelona - Gelassen beantwortete Sergey Hernandez nach dem 22:21-Sieg des SC Magdeburg beim FC Barcelona die Fragen der spanischen Medien. Auf die Spekulationen, dass er in der nächsten Saison im Tor der Katalanen steht, gab es aber nur eine Antwort. „Tut mir leid, aber Fragen zur Zukunft kann ich nicht beantworten.“ Während die Magdeburger es immer mehr bedauern, dass der 30-Jährige seinen Vertrag an der Elbe nicht verlängert hat, können sich die Barca-Verantwortlichen freuen, wenn sie von diesem Weltklasse-Keeper wirklich schon die Unterschrift unter einem Kontrakt haben sollten.