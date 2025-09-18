Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 45 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Sean-Anthony Apelt (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Apelt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Sean-Anthony Apelt kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 48. Minute

24 Minuten nach der Pause konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Winter, Apelt, Rötzschke, Elsner, Meisel, Eitner, Metzler, Pötzsch

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag, Möhwald, Blautzik, Preuß, Rosenheinrich, Kappen, Wendt, Silber

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45