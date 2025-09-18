Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 45 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Sean-Anthony Apelt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Apelt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Doppelpack von Sean-Anthony Apelt bringt BSV Halle-Ammendorf 2:0 in Führung – 48. Minute

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Rötzschke, Eitner, Apelt, Pötzsch, Winter, Metzler, Elsner, Meisel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Neutag, Blautzik, Preuß, Wendt, Kappen, Möhwald, Rosenheinrich

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45