Eine Niederlage für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) besiegelte den 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (0:0).

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus JSG eine Niederlage gegen die Turbine Halle II hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Aaron Höppner der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

70. Minute JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Höppner (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (79.).

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Turbine Halle II

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Theuring, Friedrich (46. Brach), Siebert (87. Von Rauchhaupt), Thiede, Härzer, Valentin, Hattwig, Schmidt (74. Kinkal), Schaibler

Turbine Halle II: Nuding – Alassaf Alasaad, Förster (80. Nwanevu), Herz (46. Höppner), Natusch, Dichtl, Runge, Nwancha (67. Sahan), Völker, Löser (66. Kerscher)

Tore: 1:0 Till Krüger (55.), 1:1 Aaron Höppner (70.), 1:2 Aaron Höppner (79.); Schiedsrichter: Armin Auerbach (Wettin-Löbejün); Zuschauer: 31