Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den MSV Eisleben heimste die Turbine Halle II am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Eisleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Pius Kerscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser legten in der 43. Spielminute nach. Diesmal war Tim Natusch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Turbine Halle II mit 2:0 vorne – Minute 43

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als John Beese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Eisleben erlangte (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Völker (54. Kunert), Zaeske, Dichtl, Natusch, Nwanevu, Alassaf Alasaad (54. Löser), Merschky (64. Marzodko), Ali, Heidelberger, Kerscher (54. Liebegott)

MSV Eisleben: Bock – Engel (65. Flemming), Markou (46. Dubova), Neugebauer (59. Raman), Beese, Wiegand, Rische, Schmidt (46. Knieriem), Haase, Schmidt (68. Fischer), Ebert

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50