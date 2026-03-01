Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Wochenende hat die JSG Mansfelder Grund im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die SG Buna Halle-Neustadt unterlag das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Vor 22 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Fabrice Ballhaus (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Ballhaus der Torschütze (39.).

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur zwei Minuten später konnte Moritz Riethe (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 5:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Peuckert (46. Sprenger), Jalowietzki, Rothe, Burghardt, Wernicke, Zeuch, Janzen (72. Hofmann), Göbel, Weißenborn, Lange

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ali (46. Wagner), Solyman (46. Hamo), Taher, Seym, Vernau, Riethe, Dong, Ivanko, Ballhaus, Abdulhamid

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22