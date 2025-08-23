Die JSG Halle Nord hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 1:3 (0:0).

JSG Halle Nord verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

Halle/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Mark Machatsch mit 1:3 (0:0) gegen Nietleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Louis Ruppe für Nietleben traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Matteo Dreier den Ball ins Netz (63.).

JSG Halle Nord Kopf an Kopf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 63

Unentschieden. Nietlebens Mahmoud Alali konnte seinem Team in Minute 64 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Tony Rosenheinrich, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Halle Nord: Hönicke – Machatsch (36. Hapke), Simmert, Renneberg, Hengmith (46. Wendler), Heumann, Renner (72. Wiesen), Dreier, Theibach (36. Meisterknecht)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Möhwald, Zeug (26. Kappen), Rosenheinrich, Wendt, Schröder, Preuß, Ruppe, Scharschuh (37. Alali)

Tore: 0:1 Louis Ruppe (61.), 1:1 Matteo Dreier (63.), 1:2 Mahmoud Alali (64.), 1:3 Tony Rosenheinrich (71.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 15