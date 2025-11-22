Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber dem SV Blau-Weiß Dölau machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SV Blau-Weiß Dölau

Helbra/MTU. Das Match zwischen JSG und Dölau ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Spieler Nummer 9 für Dölau traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück – 83. Minute

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Spieler Nummer 17 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Eberwein (61. Peuckert), Zeuch, Rothe (89. Hofmann), Weißenborn, Waskewitz, Wernicke, Hoppstock (77. Sprenger), Jalowietzki, Göbel, Lischka

SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Nietschmann (61. Mann), Tyfko, Henze, Ecke, Junghardt (46. Junghahn), Kaplanidis, (61. Reum)

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30